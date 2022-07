Doppio arresto nel quartiere Piave di Mestre

Nel difficile quartiere Piave di Mestre le forze dell'ordine sono impegnate in operazioni di contrasto alla microcriminalità. Un doppio risultato è stato ottenuto in questi giorni dai carabinieri della compagnia locale. Durante i pattugliamenti in zona hanno intercettato uno straniero che si muoveva in modo sospetto e, dall’esame delle banche dati, è risultato a suo carico un provvedimento di carcerazione risalente a due anni fa. Si tratta di un cileno di 35 anni condannato a due anni di reclusione (oltre a una grossa multa) per furti commessi in provincia di Firenze.

In un precedente intervento i carabinieri hanno arrestato invece un 56enne, di origini siciliane ma residente in città da anni: nei suoi confronti c'era un’ordinanza di cattura del tribunale di Agrigento per reati di truffa, con una pena a più di quattro anni di reclusione. Rintracciato proprio nell'area di via Piave, è stato portato al carcere di Venezia.