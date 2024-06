Operazione antispaccio nel quartiere Piave, 14 arresti

Un'operazione antidroga della squadra mobile ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di 14 persone (in parte di nazionalità albanese, in parte italiani) nell'area della stazione ferroviaria di Mestre, tutte accusate di cessione di stupefacenti. Dodici di queste sono state portate in carcere, due ai domiciliari. Per eseguire le misure cautelari sono stati impegnati circa 100 agenti di polizia.

Il blitz, effettuato all'alba di oggi, 12 giugno, arriva al termine di un'indagine avviata nel 2021 che si è concentrata su almeno una parte del giro di spaccio esistente nel quartiere Piave, zona nota per essere frequentata da pusher e consumatori di droga. Le forze dell'ordine rispondono con pattugliamenti e controlli frequenti, che portano spesso ad arresti ed espulsioni. In questo caso si tratta di un'operazione più estesa, predisposta per dimostrare l'esistenza di organizzazioni criminali vere e proprie, con una struttura e dei ruoli precisi.

Nel corso di oltre due anni di indagini (fatte di intercettazioni, appostamenti su strada e analisi delle telecamere), gli investigatori hanno sequestrato in totale 30 chili di cocaina e un chilo e mezzo di eroina. A questo si sono affiancati gli accertamenti di natura patrimoniale, svolti dalla divisione della polizia anticrimine, che hanno portato al sequestro di tre automobili, un fabbricato e un terreno, oltre a un bar utilizzato dagli indagati come punto di incontro: beni che i componenti del gruppo avrebbero acquistato grazie ai soldi guadagnati con l'attività di spaccio.

Il procuratore capo Bruno Cherchi si è soffermato sul fenomeno del consumo di droga, in particolare la cocaina: l'indagine, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa, «evidenzia una richiesta elevata e un utilizzo di sostanze stupefacenti molto diffuso», un problema che «emerge in maniera prepotente». Preoccupa l'esistenza di «strati sociali che impiegano e usano la droga, un elemento che indebolisce la risposta che polizia giudiziaria può dare in termini repressivi e preventivi: quando il fenomeno diventa sociale, non so se gli strumenti che sono in capo alla magistratura e alla polizia giudiziaria siano sufficienti. Mi riferisco - aggiunge - alla preoccupazione che emerge da parte della popolazione, perché l'attività di spaccio ha conseguenze evidenti: i contrasti tra gli spacciatori e i residenti contribuiscono a creare un ambiente dove si vive male, a prescindere dagli episodi di rilievo penale».

