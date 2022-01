Dopo la scarcerazione continua a perseguitare la ex, arrestato

Già in passato era stato sottoposto a diverse misure cautelari. Ciò nonostante, dopo la scarcerazione ha continuato a importunare la sua ex e il suo attuale compagno. È finito nuovamente in carcere un cittadino egiziano residente a Mestre, arrestato dagli agenti del commissariato che non hanno mai smesso di monitorare la situazione.

Grazie a questa attività di controllo, i poliziotti hanno subito intuito che la vittima si trovava nuovamente in forte pericolo, per questo il giudice ha disposto l'ennesima misura cautelare. L'uomo è stato, quindi, accompagnato in carcere.

E non è stato l'unico. Gli agenti del commissariato di Mestre hanno arrestato anche un giovane, più volte denunciato per maltrattamenti nei confronti dei propri genitori, che ha continuato con le violenze nei loro confronti.