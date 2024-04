Carabinieri intervengono per calmare una lite e vengono aggrediti, un arresto

I carabinieri sono arrivati sul posto per calmare una lite. Uno dei due coinvolti li ha aggrediti e, successivamente, ha cominciato ad autolesionarsi. È finito in manette un 27enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane è stato arrestato qualche giorno fa a Mestre dopo essersi scagliato contro i militari intervenuti per riportare la situazione all'ordine, visto che era in corso un'accesa discussione tra il 27enne e un altro uomo in strada. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

