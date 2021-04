Chiede la residenza con documenti falsi: arrestato all'anagrafe

Un uomo si è presentato venerdì scorso agli sportelli dell'ufficio Anagrafe di Mestre, in via Torre Belfredo, per registrare la propria residenza in un appartamento a Cannaregio. Al momento della richiesta ha esibito una carta d'identità di nazionalità romena. Ma un addetto all'ufficio, addestrato a riconoscere i documenti contraffatti, ha subito smascherato la carta d'identità falsa.

Per lui è dunque scattato l'arrestoad opera degli agenti del nucleo falsi documentali della polizia locale, giunti sul posto. La provenienza del cittadino è in corso di accertamento, si ipotizza l'origine moldava. Oltre al finto documento romeno, l'uomo aveva con sé anche una carta d'identità italiana ottenuta presentando certificati falsificati. Entrambi i documenti gli sono stati sequestrati.