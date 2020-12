Sorpreso durante lo scambio di cocaina, in casa ha altra droga: arrestato 28enne

Oltre 50 grammi di cocaina nascosti in casa. La polizia marted' pomeriggio ha arrestato un 28enne tunisino, O.K., dopo averlo sorpreso durante uno scambio a Mestre. Gli agenti del commissariato di via Ca' Rossa lo tenevano d'occhio da tempo, tanto che già il 9 dicembre scorso il giovane era finito in manette.

Martedì i poliziotti hanno assistito al passaggio di cocaina con un cliente e lo hanno fermato, sequestrando poi dal suo appartamento ben 50grammi di cocaina e un'ingente somma di denaro. Il ragazzo è stato, dunque, arrestato di nuovo.