Bloccato con 19 dosi di cocaina, arrestato

La polizia era intervenuta per una rissa all'alba in via Piave e ha bloccato un giovane pusher

Alle prime luci dell’alba di oggi, gli agenti delle volanti, dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa, hanno raggiunto via Piave, a Mestre. Una volta arrivati, hanno notato uno straniero che alla vista dell’auto ha tentato di allontanarsi.

L'uomo, poco dopo è stato bloccato da un altra pattuglia che aveva sbarrato ogni via di fuga. Durante il controllo gli sono stati trovati addosso 19 involucri di cocaina e 542 euro in contanti. Il giovane, un 25enne nigeriano con precedenti per spaccio, è stato arrestato e accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.