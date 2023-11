Sorpreso con alcuni ovuli di eroina, arrestato 32enne

I carabinieri della stazione di Mestre, con il supporto dei militari del 4° Battaglione, durante un servizio di contrasto al traffico di droga nel quartiere Piave hanno fermato un 32enne nigeriano, attirati dal suo atteggiamento sospetto.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito. I carabinieri gli hanno trovato addosso tre ovuli termosaldati, contenenti eroina, del peso complessivo di 34 grammi e 350 euro in contanti ritenuti verosimilmente provento di spaccio. Lo straniero è stato quindi arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e condannato a un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa. É stato rimesso in libertà con l’obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità.