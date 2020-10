Ricercato, con 12 espulsioni e 17 ordini di allontanamento: finisce in carcere

Ieri pomeriggio la squadra volanti della questura di Venezia ha rintracciato ed arrestato M.S., 32enne tunisino sul quale pendeva un ordine di carcerazione. E non solo, dagli accertamenti gli agenti hanno scoperto che a suo carico c'erano già 12 provvedimenti di espulsione emessi da prefetti diversi e 17 ordini di allontanamento firmati dal questore.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per droga, nel settembre del 2019 era stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, in quanto durante il suo accompagnamento al centro per il rimpatrio di Roma aveva dato in escandescenze, aggredendo i poliziotti che lo scortavano. Nell’occasione, aveva mandato in frantumi il vetro della volante che lo accompagnava, prendendolo a testate, e si era scagliato con calci e pugni contro gli agenti.

Scarcerato nel giugno di quest’anno per decorrenza dei termini della custodia cautelare, è tornato ieri in carcere, dove dovrà scontare una pena di due anni e otto mesi.