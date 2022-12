Coppia di spacciatori arrestata con quasi un chilo e mezzo di hashish

Con sè avevano quasi un chilo e mezzo di hashish e quattromila euro in contanti. Sono finiti in manette un 43enne e un 47enne nordafricani, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri impegnati in un'operazione di controllo nel quartiere Piave, a Mestre. La coppia è stata fermata e perquisita, prima sul luogo e poi nell'abitazione in cui vive.

Sempre nell'ambito dei controlli, nella giornata di ieri sono state controllate 88 persone e con l’aiuto dei reparti speciali del nucleo ispettorato del lavoro sono stati sette gli esercizi commerciali ispezionati. I controlli con le pattuglie a piedi hanno permesso di rintracciare un ulteriore cittadino tunisino irregolare al quale è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mentre sono stati segnalati all’autorità prefettizia 4 assuntori di sostanza stupefacente. Un altro straniero, invece, nei giorni scorsi è stato individuato e arrestato su ordine di custodia emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in aggravamento della precedente misura della detenzione domiciliare per spaccio di stupefacenti commesso in zona Piave a settembre del 2021.