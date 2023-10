Fermato dai carabinieri si oppone al controllo e infrange il lunotto dell'auto

Identificate 42 persone e passate al setaccio le strade più “sensibili” a ridosso dello scalo ferroviario di Mestre. I controlli dei carabinieri, supportati dai soldati del Reggimento Lagunari impiegati nell’operazione “Strade sicure”, nei giorni scorsi non si sono limitati all’ormai noto “quadrilatero” del Quartiere Piave, ma hanno interessato tutta la zona circostante, compreso il sottopasso che da via Dante porta a Marghera.

Nel corso dell’attività i militari hanno proceduto al controllo di due extracomunitari che, oltrepassata la recinzione che delimita lo stabile in stato di abbandono in via Dante 117, stavano bivaccando all’interno. Non sono state semplici le operazioni di identificazione dei due uomini. In particolare, uno di loro, un cittadino nigeriano 28enne, senza fissa dimora e non in regola con i documenti di soggiorno, si è prima rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo poi una decisa resistenza ai carabinieri che lo dovevano accompagnare in caserma. Il giovane, già destinatario di un foglio di via dal comune di Venezia, ha anche infranto con una gomitata il lunotto posteriore dell’autoradio.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, nonché violazione del foglio di via, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza e la mattina successiva giudicato con rito direttissimo con condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Venezia.