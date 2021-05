Cocaina, bastoni e soldi in auto: 75enne in manette

Gli spostamenti davanti alla stazione ferroviaria di Mestre e lungo via Piave erano più che sospetti, costanti e insistiti nell'arco della giornata. L'automobile sulla quale viaggiava, di color giallo accesso, difficile da non notare: è così che dopo aver monitorato i suoi movimenti, i carabinieri del Norm hanno deciso di effettuare un controllo. Il conducente, T.B, 75enne già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, all'interno del veicolo aveva con sé cocaina pronta per essere spacciata, bastoni e anche una quantità considerevole di contanti, probabilmente provento dell'attività illecita che stava conducendo. Dopo gli accertamenti di rito, per l'uomo si sono spalancati i portoni del carcere di Santa Maria Maggiore.

Uomo di 75 anni fermato con la cocaina in auto

Quando si è accorto di essere tallonato, si è esibito in una serie di manovre e sorpassi azzardati per cercare di seminare i militari dell'Arma, che lo hanno bloccato nei pressi di via Carducci, dove probabilmente aveva un appuntamento con un cliente. L'uomo si è dimostrato sorpreso dal controllo dei carabinieri, per quanto tradisse un evidente nervosismo. All'interno dell'abitacolo, infatti, nascondeva circa un etto e mezzo di cocaina, oltre a 2mila euro in contanti e, nel bagagliaio, alcuni bastoni.

A quel punto i carabinieri hanno esteso i controlli anche all'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati un bilancino di precisione e il materiale utile per il confezionamento delle dosi. Il 75enne, sospettato di essere il cardine di una fiorente attività di spaccio anche oltre il territorio mestrino, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e portato in cacerce, a disposizione dell'autorità giudiziaria lagunare.