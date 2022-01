Controlli in via Piave, un arresto e denunce

I carabinieri hanno arrestato M.R., 36enne tunisino senza fissa dimora e con numerosi precedenti per spaccio. L'uomo è stato frmato durante un servizio di controllo nel quartiere Piave, a Mestre. I militari hanno eseguito un’ordinanza emessa dal tribunale nei suoi confronti che ne ha disposto la cattura e la traduzione in carcere, per scontare una detenzione di più di un anno a seguito di una condanna per spaccio, per fatti avvenuti tra il 2012 ed il 2015 proprio a Mestre, Favaro Veneto e Marcon.

Gli specifici servizi hanno permesso poi di segnalare alla magistratura altre 5 persone, di cui 2 stranieri, ritenuti ipoteticamente responsabili di vari reati, controllando un totale di 168 individui e 78 veicoli.