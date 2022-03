Asilo Millecolori, Sambo all'attacco: «Nessuna valutazione dell'attività». Besio: «Risultati positivi»

Sull'asilo nido Millecolori l'opposizione va all'attacco. «Ad oggi nella struttura non sono stati attivati né il prolungamento pomeridiano, né l'attività del sabato mattina, a dimostrazione che non c'era nessuna esigenza di rispondere a un bisogno delle famiglie ma solo a quella di privatizzare la struttura», esordisce Monica Sambo, segretario del Partito Democratico veneziano.

«Avevamo ribadito che le esigenze delle famiglie possono trovare riscontro nelle strutture comunali e che la necessità di prolungamenti di orari o i progetti innovativi dovevano trovare spazio proprio nelle nostre scuole, anche con un confronto preventivo con le famiglie - continua Sambo - L’assessore alle politiche educative, Laura Besio, aveva rassicurato le famiglie e i consiglieri comunali dicendo che vi sarebbe stata una valutazione dell’attività fatta e dei progetti svolti e che non si sarebbe escluso un possibile rientro del servizio all’interno del Comune. Apprendiamo invece dalle famiglie che si sta chiedendo loro in questi giorni di confermare l’iscrizione alla struttura senza nessun bilancio del servizio, nessuna chiarezza su chi sarà il gestore. Questi elementi erano stati giudicati fondamentali. Ora chiediamo, se sul piano pedagogico si considera importante avvicinare i bambini alla lingua inglese, di attuare al più presto anche negli altri plessi un percorso formativo per il personale del Comune. Abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio per chiedere chiarezza su questo e l'impegno a garantire servizi pubblici di qualità, anziché privatizzarli senza motivazioni che partono dai bisogni delle famiglie, ma solo per una visione ideologica che distrugge un patrimonio pubblico costruito negli anni»

L'assessore parla dell'attuale modello organizzativo del nido Millecolori come di «una forma sperimentale». «Stiamo finendo - afferma - un'attenta ricognizione di cui daremo notizia a giorni, anticipando che i primi mesi di attività hanno restituito risultati positivi. A differenza di chi fa mozioni o interrogazioni, siamo abituati ad agire con gli opportuni atti, con pareri di regolarità contabile e amministrativa - continua Besio - Sul fronte interno, inoltre, nei mesi scorsi abbiamo proposto una rilevazione del fabbisogno di formazione linguistica al personale educativo attraverso Altana. Nel piano di formazione triennale del personale educativo sono stati inseriti percorsi formativi per l'apprendimento o il miglioramento delle competenze digitali e delle competenze linguistiche, proprio in linea con gli obiettivi della sperimentazione del Millecolori. Quindi non è nemmeno vero che nulla si starebbe facendo a partire dall'attuale. Solite mezze verità, omissioni, ormai siamo abituati. I genitori possono restare tranquilli: i termini per le iscrizioni per i nidi sono stati prorogati al 7 aprile alle 12, ed e già stata data notizia attraverso i tradizionali canali informativi. Davvero incomprensibile questa resistenza all’innovazione della proposta formativa per i nostri bambini: introdurre inglese e tecnologia sono un vantaggio competitivo che tante altre città ci invidiano. Guardiamo al futuro, non ci fermiamo alle polemiche».