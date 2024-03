Marcato da Favaretto in via Giustizia. «Questo imprenditore merita una risposta»

In via Giustizia mercoledì è arrivata la Regione del Veneto. A far visita al titolare della Carrozzeria Moderna, Paolo Favaretto, che ha l'azienda in questo tratto di strada di poche centinaia di metri, chiuso, con un sottopasso che porta alla stazione e un passaggio a livello, è arrivato l'assessore regionale allo Sviluppo e Attività produttive, Roberto Marcato. «La situazione è intollerabile - ha detto l'assessore - Porto tutto al ministro Piantedosi». In via Giustizia, Favaretto ha patito 37 furti in dieci anni, con due milioni di euro di danni. «Mi sono sentito di portargli la mia solidarietà. Questo imprenditore parla di investimenti, di giovani e attorno a lui c'è spaccio, degrado, gente che bivacca e compie reati. Questo mi ha commosso». Marcato ha promesso che si farà portavoce in tutte le istituzioni per avere delle risposte. «Capisco che è una condizione di non facile soluzione e che c'è l'impegno di tutte le istituzioni, di Veritas e del Comune. Ma non si può accettare che quest'area resti nelle mani di balordi e fuorilegge: va restituita alla città». Marcato e Favaretto hanno percorso insieme il tratto del sottopasso che porta alla stazione. «Una donna qui da sola rischia», ha commentato l'assessore che ha incontrato i dipendenti della Carrozzeria e alcuni cittadini arrivati lì quando hanno saputo della sua presenza.

Nel pomeriggio alcune pattuglie dei carabinieri hanno identificato alcune persone che si erano sedute a terra, davanti alla Carrozzeria, e altre che erano ferme vicino alla rotonda del sottopassaggio. In quest'area, nel tempo teatro di furti, spaccate, spaccio e danni a carico dell'attività di Favaretto e delle altre vicine - al punto che lui ha inviato lettere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere sicurezza e controlli - due anni fa è stata aperta la struttura del Drop in che durante il giorno offre il servizio docce e lavabiancheria ai senzatetto, che possono venire a riposare e bere un caffè, e di notte mette a disposizione una quindicina di brande in collegamento con il servizio di aggancio degli operatori su strada del Comune. Una convivenza non sempre facile quella con le aziende vicine. Minata dalla dipendenza da sostanze di diverse persone che arrivano qui con varie problematiche, e anche dalla presenza di spazi abbandonati come l'ex falegnameria di fronte, murata ma accessibile, e spesso rifugio per bivacchi. Un trentenne nell'immobile abbandonato lunedì ha rischiato la morte per overdose per essere rimasto all'interno senza riuscire a venire più fuori né a chiedere aiuto. «La struttura è pericolante e pericolosa - dice Favaretto - andrebbe abbattuta». Critico anche il parcheggio vuoto poco distante, dove coperte e giacigli mostrano i ricoveri di persone senzatetto.