È servito il "caro frittelle", Adico: «Prezzi in crescita fino al 60% rispetto all'anno scorso»

A Mestre arriva il "caro frittella", come dimostra un monitoraggio effettuato dall’Adico in centro città. «La stangata sul più famoso fra i dolci di Carnevale è rilevabile andando a visitare qualche pasticceria della terraferma», spiegano dall'associazione. I prezzi sono molto variabili ma il rincaro è sotto gli occhi di tutti.

Per una veneziana non si spende meno di 1,20 euro e il prezzo si impenna quando c’è la farcitura. In questi casi, il conto si impenna visto che una frittella ripiena costa in media 1,40 euro con punte di 1,90 euro in piazza Ferretto. «In alcuni panifici, però, è possibile trovare prodotti a costo inferiore, a volte attorno a un euro a pezzo, ma stiamo parlando di casi molto rari».

In linea di massima, rispetto allo scorso anno, le frittelle costano fra il 40 e il 60% in più, e la notizia non farà certo piacere agli estimatori di questi dolce. Anche per i pasticceri i costi delle materie prima si sono impennati. - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - Crediamo che l’impatto più gravoso sia quello dell’energia e sappiamo che per i consumi di un forno oggi si paga circa il doppio rispetto a prima. Rileviamo però differenze notevoli fra un esercizio e un altro, è chiaro dunque che qualcuno se ne stia approfittando forse proprio facendo leva sugli aumenti in atto quest’anno. Naturalmente il caro-frittelle è solo la punta dell’iceberg di un trend inflazionistico molto preoccupante».