Quindici auto danneggiate in via Cardinal Massaia: fermati due ragazzi

Quindici macchine danneggiate in pieno centro a Mestre da due giovani fermati dalle volanti della questura. Uno di loro è minorenne. L'altro ha vent'anni. Sono un italiano e un moldavo che, pare, trascorressero il tempo a staccare tergicristalli, a danneggiare specchietti e a compiere atti vandalici sulle macchine parcheggiate in via Cardinal Massaia. È successo tra martedì e mercoledì sulle strisce blu a pagamento dove parcheggia in centro gran parte dei mestrini. In questo caso i responsabili sono anche stati fermati. Con l'estate e i balconi aperti qualcuno li ha visti e ha chiamato il 113 che poi con un paio di giri dell'isolato li ha trovati grazie alle descrizioni.

Il problema è che le auto vengono prese di mira in modo sistematico nella zona, come raccontano i residenti, sia per passatempo che per rubare all'interno. A volte i danneggiamenti sono seriali e destano un vero e proprio allarme, come capitò in via Piave l'estate scorsa, e sempre meno in questi casi viene fatta denuncia alla polizia. A scoraggiare le segnalazioni è più che altro un sentimento di sfiducia. «Non porta ad aumentare la sorveglianza. Si perde tempo, non si risolve niente, e non si arriva a un'intensificazione dei controlli», dice la gente in zona che vive ogni giorno il problema. Ma non è sempre stato così, ricordano. «Una volta quando in via Pascoli c'era la caserma dei carabinieri a presidio del palazzo Telecom e delle Poste, qui era più tranquillo. La zona ormai è degradata e siamo diventati noi gli stranieri. Nulla in contrario ai tanti che vivono qui, nelle comunità non sono però tutti educati».

Sempre mercoledì in via Dante un uomo ha denunciato il furto di una borsa dove all'interno c'era un portafogli con 150 euro. Nel sottopasso ciclopedonale di via Rizzardi invece un turista italiano è stato rapinato da tre stranieri mentre rientrava all'hotel Lugano, dove alloggiava per turismo. Il bottino per i rapinatori che lo hanno strattonato, colpendolo con delle scarpe, è stato di 300 euro.