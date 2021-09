Chiama i carabinieri per calmare una lite, in casa aveva piante di marijuana

Ha chiamato il 112 per calmare gli animi durante una lite in famiglia ma i carabinieri, quando sono arrivati, hanno trovato molto di più: alcune piante di marijuana dentro casa, insieme a tutto l'occorrente per la coltivazione, la pesatura e il confezionamento, oltre ad alcuni grammi di prodotto finito pronto per la vendita. E' stato, così, denunciato S.B., 21enne di Favaro Veneto, tradito dalla sua stessa telefonata ai militari. Le piante e la droga sono state sequestrate.

Nei giorni scorsi è finito nei guai anche un 17enne di Spinea, fermato per un controllo. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo, trovandogli addosso alcuni grammi di hashish. La perquisizione è proseguita a casa sua, dove sono stati trovati altri grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato. Stessa sorte, infine, per un altro minorenne sorpreso a Mestre mentre circolava in motorino a fari spenti, senza targa e con il telaio abraso. Il giovane è stato denunciato anche per aver opposto resistenza ai militari durante il controllo.