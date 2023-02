L’assessore Besio agli sportelli dell’Anagrafe: «Obiettivo azzeramento delle code»

«L’obiettivo del Comune per il servizio Anagrafe è l’azzeramento delle code». Lo ha evidenziato mercoledì l’assessore ai Servizi al cittadino, Laura Besio, che ha fatto visita all’Ufficio Anagrafe di via Palazzo a Mestre per un bilancio dell’attività svolta nell'ultimo periodo.

«In questi mesi abbiamo messo in piedi una serie di azioni, anche organizzative, che stanno restituendo dei risultati importanti a cominciare dal consolidamento dell'agenda on line grazie alla quale il cittadino può comodamente prenotare l’appuntamento da casa - spiega Besio - La piattaforma Dime oggi eroga oltre una ottantina di servizi: l'utente raggiunge così la pubblica amministrazione verificando gli slot orari e le sedi disponibili per prendere l’appuntamento e assicurandosi così di essere ricevuto in tempi ragionevoli. Un'innovazione che ha migliorato il servizio ma anche il lavoro degli operatori».

Tra tutte le sedi sono circa 65 mila gli appuntamenti prenotati all’anno, di cui circa 34.500 riguardano il rilascio di carte di identità. «Il dato rilevante è che sono 53.000 i certificati emessi online annui: segno che la spinta alla digitalizzazione voluta dal sindaco Luigi Brugnaro attraverso una intensa attività di sensibilizzazione degli operatori, avviata prima del covid e da questo accelerata, si è rivelata premiante - aggiunge Besio - Dai primi di dicembre è stata introdotta anche un’altra possibilità di accesso ai servizi Dime tramite la carta di identità elettronica, oltre ad essere stata ampliata la rosa dei certificati scaricabili. Da una recente indagine conoscitiva e di soddisfazione dell’utenza proprio sui servizi Anagrafe, la disponibilità degli operatori è risultato l’aspetto più apprezzato, tributo che faccio mio per il delicato e prezioso servizio che ogni giorno prestano».