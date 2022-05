Bando per l'assegnazione degli orti urbani

Bando 2022 per l'assegnazione degli orti urbani liberi nella Municipalità di Mestre Carpenedo, da martedì 24 maggio il via alle domande. Dalle 10 di martedì 24 maggio, i cittadini interessati potranno presentare la domanda per l'assegnazione di uno degli orti urbani liberi. Gli orti da assegnare si trovano nelle aree del Parco "Albanese" e del rione Pertini.

Le richieste dovranno essere presentate entro le 13 di venerdì 10 giugno. Possono presentare domanda tutte le persone residenti nella Municipalità di Mestre Carpenedo che: compiano 60 anni entro il 31 dicembre 2022, siano pensionate, non abbiano avuto o abbiano in corso contenziosi con l'Amministrazione comunale in tema di orti, non dispongano di fondi e terreni destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a famigliari conviventi.

Per la graduatoria verranno assegnati punteggi diversificati per età: 5 punti per i più anziani, età uguale o superiore agli 85 anni, e così via a scalare fino ad arrivare a 1 punto per i richiedenti di età compresa tra i 60 e 69 anni. È previsto un punteggio integrativo per i cittadini (o per ogni componente del suo nucleo familiare) diversamente abili. Le domande dovranno essere formulate utilizzando l'apposito modulo che è disponibile anche nella sede dell’Ufficio progetto orti a Mestre (Via Palazzo, tel 348 9999780), e scaricabile dal sito del Comune di Venezia oppure richiedibile all'indirizzo email: progetto.orti@comune.venezia.it.

Le richieste potranno essere presentate direttamente all’Ufficio progetto orti a Mestre (previo appuntamento telefonico al numero 348 9999780), dalle 10 di martedì 24 maggio alle 13 di venerdi 10 giugno 2022, o inviando la domanda via mail. Dopo questa data si procederà all’esame delle domande presentate per la formulazione della graduatoria, che avrà validità fino al 31/10/2024. L'assegnazione dell’orto urbano ha validità fino al 31 ottobre 2024, fatti salvi eventuali casi di rinuncia o provvedimenti di revoca in data antecedente.