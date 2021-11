Bar di Mestre chiuso per 7 giorni dopo un doppio arresto per spaccio

Su provvedimento del questore, la polizia ha imposto la chiusura di un bar di via Verdi, a Mestre, per 7 giorni a partire da sabato 6 novembre.

La misura è arrivata in seguito alle indagini del commissariato, che nei giorni scorsi che avevano portato all’arresto di un trentenne nigeriano per spaccio di droga. Secondo gli investigatori, il pusher utilizzava il bar come punto di appoggio per la sua attività: nascondeva la droga nel locale, poi da lì partiva in monopattino per recarsi agli appuntamenti con gli acquirenti. Inoltre, quando rientrava, era solito ricaricare i suoi cellulari ed il monopattino utilizzando le prese di corrente messe a disposizione dei clienti.

Una volta scoperte e sue mosse i poliziotti erano entrati nel bar e, dietro ad una panca, avevano trovato 8 involucri contenenti eroina. Ritornato in libertà dopo l’arresto, lo stesso pusher era stato ritrovato a spacciare con le stesse modalità. Di nuovo gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato, sequestrandogli alcune dosi di eroina, tre telefoni e 300 euro in contanti. Inoltre, nel cestino dell’immondizia nel bagno del bar c'era un pezzo di nylon con residui di eroina ed una lametta da barba.

Il questore, in base agli elementi raccolti, ha deciso di far chiudere provvisoriamente il bar per «aver dimostrato scarsa capacità di controllo dei propri avventori e per aver permesso che il cittadino, anche dopo l’arresto avvenuto proprio nel suo locale, continuasse indisturbato ad esercitare le sue attività illecite, circostanza che non poteva di certo passare inosservata».