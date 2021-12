Quattrocento persone assembrate in via Verdi, intervengono gli agenti

Un'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dispone limitazioni dell’orario di apertura al pubblico di un esercizio in via Verdi a Mestre per «violazione della sicurezza sanitaria, urbana e stradale», con situazioni reiterate che hanno determinato la totale compromissione del traffico veicolare di via Verdi e via Circonvallazione, nonché situazioni di grave assembramento.

Le misure restrittive sono scattate dopo quanto accaduto la notte di Natale, con le proteste di numerosi residenti della zona che hanno contattato le forze dell’ordine, segnalando la presenza di numerosi ragazzi all’esterno del bar che schiamazzavano e scoppiavano petardi. Attraverso le telecamere di video sorveglianza, gli agenti della sala operativa della polizia locale hanno potuto verificare la situazione. La pattuglia arrivata sul posto, e successivamente i carabinieri, allertati dai residenti della zona, hanno riscontrato la presenza di assembramenti con 300/400 persone che dalla vigilia di Natale hanno proseguito a festeggiare per buona parte della notte del 25 dicembre senza osservare le norme sul distanziamento sociale, con musica ad altissimo volume.