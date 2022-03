Bevono vodka e si sentono male a scuola

La chiamata ai soccorsi del 118 mercoledì mattina è arrivata da una scuola di Mestre, dove due studentesse adolescenti si sono sentite male nel bel mezzo delle lezioni. Le due ragazze, che hanno perso entrambe i sensi, avevano bevuto della vodka prima di entrare a scuola, non si sa in che quantità, però dopo qualche ora, verso le 10, si sono sentite male. Gli insegnanti preoccupati hanno fatto chiamare l'ambulanza e gli operatori sanitari le hanno carcate e portate all'ospedale, dove sono rimaste alcune ore in osservazione.

Quando si sono riprese non destavano preoccupazione per le loro condizioni e sono state dimesse. Lo spavento più grande è stato quello degli insegnanti e dei compagni che le hanno viste perdere i sensi in classe. Avrebbero bevuto il superalcolico prima di entrare a scuola, poi la vodka assunta ha fatto questo effetto. In generale si è abbassata l'età degli adolescenti che assumono alcolici, anche mischiati ad altre sostanze stimolanti, ed è aumentata fra i consumatori più giovani la presenza femminile.