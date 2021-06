Una biciclettata contro la viabilità in rio Cimetto

Venti associazioni e un serpentone di biciclette da Mestre centro a Zelarino, partendo da via Olimpia verso i meandri del rio Cimetto. Domenica gli attivisti hanno percorso l'area naturalistica per sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché il progetto della viabilità Brendole-Castellana non comprenda i meandri e sfrutti la strada provvisoria che costeggia l'area dall'esterno, sulla parte della tangenziale.

Verrà costruita una rotonda, spiegano i gruppi, perché anni fa si era pensato di fare un albergo con parcheggio in questa zona. Abbiamo chiesto che la strada venga spostata vicino al ponte sul Marzenego, dove c'è l'alveo provvisorio che può essere sfruttato per il collegamento, realizzando la strada definitiva con marciapiede e ciclopedonale senza artificializzare il verde spontaneo e i canneti del Rio Cimetto.

«Le istituzioni ci hanno detto che non è possibile - affermano - ma non comprendiamo perché: questa è un'area unica, delicata e importante per Mestre. I prati, il verde e il canneto mostrano la vocazione di questi luoghi ad area umida, con specie di vegetazioni particolari che ora sono messe a rischio. Cav (Concessioni Autostradali Venete) ha dichiarato che non ha nulla in contrario a sfruttare l'esistente, e il Comune, stazione appaltante, può decidere di seguire l'alternativa. Siamo qui per chiedere il rispetto di queste aree». Partiti alle 10 per iniziativa della lista civica "Per Mestre e Venezia-Ecologia e solidarietà", del gruppo consiliare "Tutta la città insieme" e delle associazioni "Sette nani" della Cipressina e "Adesso!" le bici hanno percorso i meandri del rio Cimetto raggiungendo viottoli e sentieri sul fiume Marzenego. Durata del giro: 2 ore circa.