Diodato al parco Bissuola, finale di concerto tra il pubblico | VIDEO

Diodato incanta il pubblico del parco Bissuola di Mestre la sera di martedì 27 giugno. Il concerto ha raccolto 2mila spettatori, che hanno cantato assieme all'artista i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti "Così speciale". L'acquazzone improvviso, sceso pochi minuti dopo l'inizio dell'evento, non ha smorzato l'entusiasmo dei fan, anzi: c'è chi ha ballato sotto la pioggia, chi cantato a squarciagola nonostante il vento e gli abiti bagnati, tutti uniti nella magia della musica. Nei momenti finali del concerto - sulle note di "Fai rumore", brano vincitore del Festival di Sanremo 2020 - Diodato è sceso in mezzo al pubblico, che lo ha circondato in un abbraccio caloroso ed emozionato.