Grossa fuga di gas in zona Bissuola, evacuate quattro case

Grossa fuga di gas in zona Bissuola in serata, dove il Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco ha fatto accertamenti e ha evacuato per precauzione quattro famiglie dalle case a due piani che sorgono tra via Carlo Linneo e via Sebastiano Lissone. Avvertita anche la polizia locale affinché se dovessero continuare fino a tarda notte le ricerche delle rotture e le riparazioni da parte di Italgas e delle squadre in appalto, venga garantita una sistemazione ai nuclei che non possono rientrare nelle loro abitazioni, anche se qualcuno si sarebbe già sistemato. Intanto proseguono le verifiche che hanno portato a registrare la presenza di gas in alcuni degli immobili, poi evacuati per sicurezza. La polizia locale provvede a gestire il traffico e a deviare la viabilità in caso di temporanea chiusura di tratti stradali.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday