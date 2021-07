Fuga di gas: operatori con i vigili del fuoco al lavoro da sabato

Si rompe un tubo del gas ma dopo ore di lavoro non si riesce a risalire al punto esatto della perdita. I cittadini che hanno avvertito le esalazioni di gas sabato pomeriggio in corrispondenza del civico 14 di via Bissuola, non molto lontano dall'istituto superiore Antonio Pacinotti, hanno allertato i soccorsi, che si sono recati in zona per i sopralluoghi. I vigili del fuoco con i tecnici Italgas hanno cercato di individuare la falla nella condotta per ripararla.

Ma non c'è stato niente da fare. Non si è trovata l'origine della fuga e si è dovuto provvedere alla sostituzione dell'intero tratto del tubo del gas. Domenica mattina sono ricominciati quindi i lavori in via Bissuola. I pompieri supportano gli operatori della società del gas che provvedono a togliere completamente e rimettere a nuovo tutto il tratto della tubatura.