Investimento sfiorato sulla "curva della morte". «Intervenire subito in via Bissuola»

«I residenti più volte hanno chiesto di intervenire in quel punto». Di ennesima «tragedia sfiorata» ha parlato oggi il consigliere di Municipalità di Mestre, Michele Boato, riferendosi all'accaduto in via Bissuola verso le 12.30. «Una bambina - dice Boato - figlia del gestore del Bar Italia, mentre usciva di corsa sul marciapiede verso le 12 e 30 circa è stata investita, per fortuna di striscio, da un'auto che procedeva a forte velocità». La piccola è stata poi presa in carico dai sanitari del 118 e portata all'ospedale, per fortuna non in condizioni gravi.

La chiamano da tempo "curva della morte" quella vicino all'istituto Berna di via Bissuola, perché l'angolo improvviso che spunta dopo il rettilineo la maggior parte delle auto vetture lo percorre a velocità elevata. Sono innumerevoli i veicoli andati a finire contro il marciapiede, addosso ai pali della luce o frontalmente contro altri mezzi in transito sulla carreggiata opposta. Negli anni si sono formati gruppi che hanno chiesto di intervenire in quel punto, modificando la viabilità. Dall'ultimo schianto (non mortale) del 2019 non se ne era più discusso, anche per l'emergenza Covid. Tra le proposte avanzate c'era stata quella di realizzare una rotonda. Poiché quest'opera potrebbe risultare impattante, un'alternativa potrebbe essere una Ztl, sempre all'altezza del Berna, che costringa i mezzi a deviare in via Vallenari, per rientrare in via Bissuola attraverso una laterale. «L'importante è agire - sollecita Boato - Perché in quel punto abbiamo avuto 6 morti, è irresponsabile lasciare come sta ora che il traffico è ripartito a pieno ritmo. Porterò la Ztl in Consiglio nella speranza di discutere al più presto».