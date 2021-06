Cantieri al parco Bissuola: sarà una nuova palestra

I cantieri aperti al parco della Bissuola sono destinati alla costruzione di una nuova palestra polifunzionale in legno per attività scolastica e pubblica, in via Virgilio a Mestre, che la Città metropolitana sta realizzando seguendo lo stesso criterio progettuale della struttura che sta prendendo forma all’interno della cittadella scolastica di Dolo.

In questi giorni si sta realizzando il getto di cemento che costituirà la base sulla quale verrà poggiata l'installazione in legno. Il progetto prevede una variante urbanistica per alcune opere che comprendono un'area a parcheggio e un collegamento viario con via Baglioni. La palestra sta sorgendo tra via Baglioni e via Virgilio, tra il pattinodromo e la scuola materna. Sarà destinata a uso scolastico e pubblico e coprirà una superficie totale di circa 2 mila metri quadri. L’ampiezza della palestra sarà di 1376 metri quadri e se ne prevede l’utilizzo anche da parte di società sportive di calcetto e di basket fino alla serie C Gold, con la possibilità di estendere la capienza per il pubblico con una tribuna anche per la serie B Silver. Il blocco spogliatoi squadre e arbitri e i servizi annessi, compreso quello per disabili, avrà una metratura di 576 metri quadrati. La spesa complessiva per la costruzione delle due palestre è di 4 milioni di euro.

Qualche giorno fa il cantiere era stato notato dall'associazione "Adesso!" (Associazione per la Democrazia diretta, Ecologia, Solidale Ora!) che si era chiesta la destinazione dei lavori. «Il cartello appeso al cancello dà pochissime informazioni - aveva argomentato - sembrerebbe una manutenzione del verde, ma per prima cosa sono stati tolti tutti gli alberi; poi sono state posate tubazioni in profondità e infine c'è una platea in cemento armato in costruzione».