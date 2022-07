Pronta la palestra del parco Bissuola, sarà utilizzata da 700 studenti e da società sportive

L'inaugurazione è programmata per la ripresa dell’attività didattica, a settembre, ma la nuova palestra polifunzionale del parco Bissuola di Mestre, in via Virgilio, è già pronta. Completamente in legno, è stata finanziata e costruita dalla Città metropolitana con un investimento di 2,5 milioni di euro. La mattina sarà utilizzata dai 700 studenti del liceo scientifico Giordano Bruno, mentre per l’attività extrascolastica sarà il Comune di Venezia ad assegnarne l’utilizzo a società sportive del territorio tramite un bando che sarà pubblicato tra qualche settimana.

La dirigente scolastica del Bruno, Michela Michieletto, è stata la prima non addetta ai lavori a visitare la palestra conclusa. «Non posso che dire grazie al sindaco Luigi Brugnaro per la realizzazione di quest'opera - ha detto al termine del sopralluogo - soprattutto a nome dei ragazzi della scuola, che in questo periodo particolare si vedono aprire l’opportunità di praticare le ore di educazione fisica in una nuova struttura, bellissima e attrezzata. Fino all’anno scorso c’era la coabitazione con gli studenti dello Zuccante con i quali ci alternavamo. La pandemia ha costretto i ragazzi a vivere meno il movimento e lo spazio: una struttura di questo tipo dà proprio respiro di futuro e positività».

La nuova palestra è in legno, con la parte di struttura a telaio e quella degli spogliatoi in X-lam, cioè pannelli di legno massiccio a strati incrociati. È omologata Coni per ospitare match del campionato di basket B Silver e C Gold, grazie ad una tribunetta con 200 posti a sedere. All'interno ci sono 4 spogliatoi per gli atleti, due per arbitri o gli insegnanti, una infermeria e uffici. Gli studenti del Bruno potranno raggiungerla tramite un percorso pedonale dedicato lungo circa 200 metri. In totale la palestra occupa una superficie di circa 2mila metri quadrati: la struttura interna è di 1376 metri quadrati, il blocco spogliatoi e servizi di circa 576.

La Città metropolitana ha realizzato una palestra gemella anche a Dolo, all’interno del distretto scolastico di via Curzio Frasio, dove si trovano il liceo Galilei, l'istituto tecnico commerciale Lazzari e il professionale Musatti. In questo caso sarà utilizzata in orario scolastico dagli studenti del Musatti e in orario extrascolastico dalle associazioni indicate dal Comune di Dolo.

Per la palestra di Mestre la Città metropolitana sta valutando assieme al Comune di Venezia di proporre ai Licei Bruno/Franchetti e alla famiglia di intitolare la struttura al professor Davide Frisoli, ex dirigente scolastico, scomparso in conseguenza di alcune complicazioni dopo aver contratto il Covid nel novembre del 2020, come da proposta unanime del Consiglio comunale.