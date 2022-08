La biblioteca del Bissuola cambia volto: lavori di ristrutturazione al via

Partiranno domani, venerdì 19 agosto, i lavori di ristrutturazione della biblioteca di Carpenedo Bissuola. Un intervento finanziato per complessivi 200 mila euro da fondi Pon Metro, con l’obiettivo di incrementare il numero di spazi per attività socio-culturali e di attivazione sociale. Per consentire i lavori di ammodernamento, l'utilizzo delle aule studio sarà sospeso fino al 31 ottobre, mentre rimarrà attivo con i consueti orari (14-19) il servizio di informazioni bibliografiche e di prestito in rete.

Gli interventi alla biblioteca di Carpenedo Bissuola

I lavori consistono in opere di manutenzione straordinaria dei locali della biblioteca al primo e secondo piano dell’edificio, con rifacimento dei bagni, della pavimentazione degli ampi spazi di accoglienza al piano terra, dove viene installato un elevatore per rendere accessibili e fruibili i piani superiori e della sala conferenze.

In particolare la grande hall del piano terra è stata progettata come uno spazio comune dove trovare comode sedute per la lettura informale, incontrarsi per il gioco o lo studio di gruppo, prendere libri da scaffali circolari e poter bere un caffè. In questa direzione è andato il lavoro in Carpenedo-Bissuola della Rete Biblioteche Venezia: orientare la biblioteca verso un nuovo target e una nuova missione, dare nuovo senso acquisendo una collezione di libri di qualità, fumetti, classici, e saggistica, specificatamente per la fascia di età 14-25 anni; programmare per il 2023 attività straordinarie volte a coinvolgere in modo sinergico i giovani.