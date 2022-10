Grossa scritta contro Lgbtq al parco Albanese

Una scritta omolesbobitransfobica è comparsa al parco Albanese di Mestre dopo il fine settimana. La denuncia arriva dal consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Ticozzi, che ne ha chiesto la cancellazione scrivendo all'ente parchi e all'assessore comunale al Decoro urbano Francesca Zaccariotto. «Toglierla immediatamente e rispondere con una panchina arcobaleno - dice Ticozzi - bisogna rispondere all'odio promuovendo una cultura inclusiva di tutti nelle proprie specificità».

Ticozzi, che conosce bene il parco essendo della zona e lavorando nel vicino liceo scientifico Giordano Bruno continua: «molti studenti attraversano i viali del parco ogni giorno per recarsi nelle scuole del circondario, quella scritta è un pessimo spettacolo, le istituzioni si attivino con prontezza per rimuoverla, la città deve essere inclusiva e non può tollerare messaggi simili».

Il consigliere, da sempre sensibile ai temi dei diritti civili, aveva chiesto che i municipi venissero illuminati con i colori dell'arcobaleno nella giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, e la realizzazione di almeno una panchina arcobaleno in città. In questa circostanza ha rinnovato il suo appello, oltre a sollecitare la rimozione della scritta che incita all'odio, è volgare e imbratta una costruzione che è di tutti. Oggi, proprio lì vicino a pochi metri dalla scritta, è presente la panchina europea che lui stesso aveva suggerito di realizzare e ha avuto l'ok dell'amministrazione.

«Invece la proposta della panchina arcobaleno - spiega - che ho formalizzato ormai a maggio 2021 con una mozione non è mai stata seriamente affrontata in Consiglio comunale o presa in considerazione. Intanto quella scritta è un segnale inquietante, anche perché in città ci sono già state violenze omofobiche: si agisca in fretta. Sul tema dei diritti civili ho in serbo alcune proposte che presenterò presto alla città e al Consiglio comunale».