Cancellata la scritta contro la comunità Lbgtq al parco albanese

L'odiosa scritta contro la comunità Lbgtq apparsa lunedì al parco Albanese di Mestre è stata cancellata. Lo conferma il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Ticozzi che ne aveva segnalato la comparsa appunto qualche giorno fa, chiedendone la cancellazione e proponendo che davanti a quel muro imbrattato arrivasse una panchina arcobaleno, simbolo di rispetto, tolleranza e convivenza. Ora che la scritta è stata rimossa, per il consigliere: «sta alla parte politica dare una risposta all'odio per le diversità, in primo luogo con un atto se vogliamo piccolo ma dal forte valore simbolico, come quello di colorare coi colori dell'arcobaleno una panchina vicino a dove è comparsa la scritta, che peraltro si trova a pochi metri dalla panchina europea. A questa azione dovrebbe far seguito un maggiore impegno sui temi dei diritti civili. Per quanto mi riguarda tornerò a breve con alcune proposte puntuali».

Ticozzi ringrazia Veritas, il direttore Marco Mastroianni dell'Ente parchi, «e quanti si sono attivati per far rimuovere in tempi rapidi la scritta omolesbobitransfobica. Ora che la parte tecnica del Comune di Venezia ha prontamente fatto il suo dovere, sta alla parte politica dare una risposta all'odio per le diversità». Ticozzi conclude: «Dal centrodestra non sono mai stati illuminati i municipi per la giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Spero in atti concreti da parte dell'amministrazione verso i diritti e spero di poter affermare di vivere in una città in cui tutte le persone si possano sentire accolte, e vi possano avere pieno diritto di cittadinanza tutti i colori di quel caleidoscopio che è l'umanità».