Vandalizzata la centralina Arpav di via Bissuola

La centralina Arpav che monitora la qualità dell'aria al parco Bissuola di Mestre è stata messa fuori uso. A danneggiarla, come comunicato dalla stessa agenzia di controllo ambientale, sarebbero stati vandali ignoti. I fatti - già denunciati alle forze dell'ordine - risalgono a qualche giorno fa, quando qualcuno si è introdotto ripetutamente nella cabina rompendo la strumentazione e il condizionatore, oltre alla recinzione esterna.

Con il condizionatore non funzionante, e il conseguente aumento della temperatura all'interno della cabina, la strumentazione per il monitoraggio dell'aria è stata spenta perché altrimenti si danneggerebbe a sua volta. La centralina, quindi, resterà disattivata per il tempo necessario alle riparazioni e al ripristino.

La stazione di Parco Bissuola monitora i principali inquinanti dell'aria fra cui le polveri PM10, Pm2.5, ossidi di azoto, benzene, ozono, metalli e benzo(a)pirene. Fa parte della rete di centraline per le allerte dell'aria, pertanto in questo periodo saranno utilizzati i dati di quella di via Tagliamento, sempre a Mestre.