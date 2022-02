«Contro questo modello di scuola per riprenderci il futuro»: il blitz degli studenti a Mestre | VIDEO

Il presidio del movimento "Scuole in Lotta Venezia Mestre" si è tenuto questo pomeriggio davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale. La mobilitazione ufficiale è però prevista per venerdì mattina, quando gli studenti e le studentesse saranno in piazzale Cialdini formeranno corteo in memoria dei giovani che hanno perso la vita mentre svolgevano l'alternanza scuola-lavoro