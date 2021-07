Energia elettrica, maxi bolletta da 90 mila euro a un panettiere mestrino

Nel 2020, a causa del Covid, ha lavorato a mezzo servizio, come tanti altri colleghi. In ogni caso, anche se il lavoro fosse quadruplicato, mai e poi mai quella bolletta ricevuta lo scorso 3 giugno avrebbe avuto senso. E così V.G., titolare di un panificio in via San Donà, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ha deciso di rivolgersi all’Adico. Risultato? Ora può tirare un sospiro di sollievo perché quelle nove fatture – per un importo totale superiore ai 90 mila euro – sono state tutte annullate dopo l’intervento dell’ufficio legale dell’associazione. E, anzi, l’artigiano riceverà presto una nota di credito dal proprio fornitore, nell’ambito di un errore da attribuire, come spiega la stessa azienda, «a un disallineamento tecnico dovuto a una errata acquisizione delle letture».

La maxi-bolletta è stata recapitata con riferimento ai consumi dell’energia elettrica relativi al laboratorio. Sul tavolo, la contestazione di nove fatture di importi variegati, da un minimo di circa 1.800 a un massimo di 12.500 euro. «Tramite i nostri canali – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’associazione – ci siamo messi in contatto con i fornitori con i quali abbiamo da tempo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione che ci permette di risolvere in tempi brevi problematiche che l’utente, da solo, non riuscirebbe a gestire con uguale efficacia. L’azienda, dopo alcune verifiche, ci ha contattato comunicando l’annullamento di tutte le somme. Di più. Al nostro socio arriverà anche una nota di credito. La bolletta “pazza” – conclude Garofolini – è frutto di un errore di comunicazione nella lettura dei dati del contatore. Cose che possono succedere, per carità, ma che poi rischiano di rendere la vita difficile al cittadino viste le problematiche di dialogo con i call center».