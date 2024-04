Bollette del gas da capogiro, a Mestre partono le denunce

La battaglia degli oltre 100 utenti veneziani e mestrini che si sono rivolti ad Adico per contestare bollette del gas definite «stratosferiche» non si ferma. Ora l’associazione passa a una azione dai possibili risvolti penali, con la predisposizione di un modulo personalizzato che i soci coinvolti presenteranno alla guardia di finanza. Si stratta di un esposto redatto per valutare un possibile coinvolgimento della magistratura, chiamata a valutare la correttezza, anche appunto sotto il profilo penale, dell’azione condotta dalle aziende chiamate in causa.

Come spiegano da Adico, «il problema coinvolge utenti che sono arrivati a scadenza di un’offerta vantaggiosa e si sono ritrovati, da un giorno all’altro, con un prezzo al metro cubo quattro volte superiore. Ad esempio, le tariffe sono passate da una media di 0,60 centesimi a 2,43 euro. La modifica - proseguono dall'Adico -, secondo l’azienda che riceve le contestazionisarebbe stata comunicata in forma scritta ai diretti interessati i quali, però, ritengono di non aver mai ricevuto nulla». In questi mesi sarebbero stati ottenuti alcuni rimborsi, ma in misura inferiore alle richieste inviate. Ora la strategia si allarga con questa denuncia personalizzata. «Le contestazioni riguardano ovviamente i due nodi principali della questione - spiega Carlo Garofolini, presidente dell'Adico -: in primo luogo, l’invio della comunicazione in forma scritta semplice, che gli utenti ritengono di non aver mai ricevuto. In secondo luogo, la nuova tariffa proposta dal fornitore, che in linea di massima è 4 o 5 volte quella precedente, per lo più fissata a 2,43 euro a metrocubo. A nostro avviso, anche monitorando l’andamento dei valori registrati nel periodo in questione, ci risulta che la tariffa media fosse di 70 centesimi. Tramite la denuncia querela ci auguriamo che la magistratura valuti la sussistenza o meno di comportamenti illeciti da parte del fornitore».

