Disinnesco della bomba in via Torino. «Utilizzato un nuovo sistema»

«Si tratta di un ordigno verosimilmente trasportato dallo stesso mezzo che effettuò l'attacco sul polo industriale di Porto Marghera». Spiega così, il comandante dell’ottavo reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Verona), Gianluca Dello Monaco, le caratteristiche della bomba trovata nel campus di via Torino a Mestre e che viene disinnescata domenica mattina, 25 ottobre, dopo aver evacuato l'area.

«La bomba - dice - è esattamente identica e ha la stessa tipologia di inneschi di quella che abbiamo gestito a febbraio scorso», quando ci fu un'operazione del tutto analoga per liberare la prima zona industriale dal ritrovato bellico di 500 libbre, poco distante la Pilkington. La zona di evacuazione questa voltà è più contenuta, poiché, spiega il colonnello Dello Monaco, «utilizziamo per la prima volta un sistema che è stato testato dal centro di eccellenza Cantarelli di Roma e viene impiegata in questo contesto. Non è usuale trovare più bombe in un raggio così ristretto». Dall'inizio dell'anno, spiega il comandante dei guastatori paracadutisti, «sono state effettuati oltre 300 interventi di bonifica nonostante l'emergenza Covid, dal nostro reggimento, di cui 14 per bombe d'aereo simili a questa».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'ordigno verranno tolte le spolette con due chiavi a razzo da remoto, elettronicamente. Gli operatori controlleranno le operazioni a distanza, restando a bordo di un lince. Poi l'ordigno verrà trasportato in zona navale per essere fatto brillare, spiega il capo artificieri Bianco Carmine dei Guastatori Paracadutisti della Folgore. L'ANM 64 da 500 libbre rimarrà un involucro "sordo", quindi contenente l'esplosivo ma senza innesco e a quel punto verrà trasportato fuori da sito con i mezzi dell'esercito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.