Il Book Fest anima il centro di Mestre con i protagonisti della letteratura e dello spettacolo

Mestre Book Fest si fa largo tra gli eventi della terraferma veneziana, raccogliendo pubblico e consensi. In sei giorni - dal 6 giugno, con la presentazione del nuovo romanzo di Ilaria Tuti, a domenica 11, giorno degli appuntamenti con lo chef Luca Pappagallo, la cantante Malika Ayane e il giornalista Mario Giordano - il primo festival letterario di Mestre ha registrato un notevole successo: tremila persone presenti ai vari incontri dislocati fra piazza Ferretto, il chiostro del museo M9 e gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. In una settimana inoltre, dal 5 all’11 giugno, sono stati raggiunti 252mila account singoli tramite i canali social e 12mila interazioni. Positivi anche i numeri del sito internet, per un totale di 29mila visualizzazioni e 8mila utenti singoli.

Per il direttore artistico della manifestazione, Alessandro Tridello, è la dimostrazione di come «la gente abbia voglia di iniziative di livello qualitativo alto, momenti di spessore attorno ai quali ritrovarsi, discutere e confrontarsi. I libri e la lettura si confermano grande occasione di socializzazione e di compagnia». E aggiunge: «Nel corso della mia esperienza come libraio qui a Mestre ho sentito tante volte dire che la città doveva tornare ad essere attrattiva: credo che Mestre Book Fest vada proprio in questa direzione».

Il programma di Mestre Book Fest, organizzato dal Comune di Venezia con Confcommercio, prosegue oggi, 13 giugno, con altri appuntamenti: alle 18.30 alla biblioteca Vez la scrittrice Antonella Lattanzi presenta il suo ultimo romanzo, “Cose che non si raccontano” (Einaudi), con la moderazione di Annalisa Trabacchin dell’associazione Bacaro Letterario, letture a cura di Elvira Naccari (Voci di carta). Alle ore 21, sempre alla Vez, musica e parole si incontrano nel reading “A book of dreams. Un’esperienza acustica nel mondo di Kate Bush”, a cura di Giuliana Bergamaschi (voce e letture), Claudio Moro e Luigi Catuogno (chitarre). Lo spettacolo trae ispirazione dal libro “A Book of Dreams” di Peter Reich, da cui Bush a sua volta si ispirò per la canzone “Cloudbusting” del 1985.

Mercoledì 14 giugno tocca a Paola Barbato e Matteo Bussola, al ristorante Filanda “Grill Garden” (via Fratelli Rondina, 3): alle 18:30 presenteranno rispettivamente “Il dono” (Piemme Editori) e “Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari” (Salani Editore). Alle 21, al chiostro di M9, è ospite lo storico veneziano Pieralvise Zorzi che per Neri Pozza ha da poco pubblicato “A Venezia lucean le stelle. Personaggi e storie di una romantica invasione”. Modera lo storico Giuseppe Saccà.