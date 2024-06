Cultura, sport e grandi opere. Brugnaro: «Perché un concerto di Vasco non possiamo vederlo qua?»

La cultura come sistema complesso fatto anche di commercio, sport, sicurezza. Ne ha parlato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, la sera del 4 giugno, aprendo il Mestre Book Fest nel chiostro di M9. Ha reso merito ad un festival che, ha ricordato, «dimostra che la cultura va aperta a tutti, e non rinchiusa sempre negli stessi circoli. Devono parlare i commercianti (il Book Fest è organizzato da Confcommercio, ndr), che sono il cuore della città. E vi ricordo che il Venezia è andato in Serie A: anche questa è cultura, perché lo sport è partecipazione dei giovani».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Brugnaro ha anticipato una ulteriore novità in vista: «Penso che presenteremo delle sorprese - ha detto -. Stiamo lavorando a un altro evento dedicato alla poesia. È difficile, ma sarà di livello molto alto». Una manifestazione pensata per arricchire un programma già vasto: «Penso alla programmazione di qualità del Toniolo e dei teatri regionali, e a tutti gli interventi che stiamo facendo: l'ampliamento della biblioteca Vez, i lavori al Candiani per il museo della contemporaneità, con le opere del Comune; quelli all'ex emeroteca, che sarà aperta agli artisti, alla ex scuola De Amicis, e gli investimenti a Forte Marghera. Da Mestre il rinascimento culturale è già partito».

Lo sviluppo della città ruota anche attorno alle grandi opere. Quella della nuova stazione di Mestre («l'operazione ormai è irreversibile ma ci sono lungaggini burocratiche, tempi biblici»), il Bosco dello Sport («Venezia ha bisogno di uno stadio. Perché non possiamo vedere qui un concerto di Vasco Rossi, come a Bibione?»), il piano immobiliare all'ex ospedale Umberto I («Alì ha protocollato il progetto, che sarà tutto a spese del privato: gli edifici li vogliamo rinnovati, con più posti auto»).

Ovviamente, ha notato, «Mestre è una città, con tutti i suoi vantaggi ma anche i suoi problemi, come quello della sicurezza. Di questo mi scuso con i cittadini, ma abbiamo le mani legate: abbiamo dei problemi di gestione incontrollata di certi soggetti, li arrestiamo e subito dopo tornano liberi. La cultura deve servire anche a questo, a fare pressione al parlamento perché cambi le leggi».



Infine una considerazione sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l'addizionale di 2,50 euro introdotta per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. La mancata applicazione della tassa «ci costerà 13 milioni - ha spiegato il sindaco -. I ricorrenti, e il giudice lo ha confermato, hanno suggerito di farli pagare ai cittadini tramite l'Irpef. Ma io assicuro che noi non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini. È una misura che sarebbe servita per i servizi. Stringeremo la cinghia, ce la faremo. Ma credo che chi guadagna da un luogo dovrebbe anche restituire alla collettività».