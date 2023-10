La Linea ferma i bus elettrici e compie accertamenti

Il Comune aveva disposto lo stop dei mezzi elettrici in servizio per il trasporto pubblico locale Actv, già all'indomani dell'incidente di sabato in via Carducci a Mestre. Il secondo a quattordici giorni dalla strage costata la vita a ventuno persone. Ieri l'amministratore delegato della società "La Linea", Massimo Fiorese, che aveva acquistato un anno fa una fornitura di 24 bus elettrici dall'azienda cinese Yutong, ha deciso di bloccare non solo quelli dell'appalto del Comune ma tutto il parco in dotazione.

«Pur avendo la certezza - afferma l'ad - dell'affidabilità di questi autobus, pur di chiarire ogni dubbio ci siamo messi a disposizione dell'amministrazione con cui abbiamo già definito come fare gli accertamenti tecnici in un'officina autorizzata dal ministero». In questi giorni è emerso un altro incidente del 16 giugno. In quel caso l'autista riferì un'anomalia. «Avevo segnalato che quando facevo per rallentare, anziché frenare il mezzo prendeva velocità», le sue parole. Gli accertamenti che l'azienda aveva fatto compiere da un perito, dopo l'accaduto, avevano però escluso guasti o malfunzionamenti del mezzo.

«Con il Comune abbiamo già definito come fare gli accertamenti tecnici sul parco mezzi a trazione elettrica - dice Fiorese - Iniziano oggi, in un'officina certificata e autorizzata dal ministero e man a mano che i bus verranno sdoganati rientreranno in servizio». Saranno presenti un tecnico di fiducia dell'amministrazione, uno della casa costruttrice e uno de La Linea. Per quanto riguarda i servizi, che non sono mai stati sospesi, a differenza dei mezzi, vengono garantiti con altri bus diesel propri e di Actv (in comodato d'uso). «Con una media di 50 mila chilometri all'anno per ciascuno dei nostri 280 autisti, in servizio urbano, extra-urbano e turistico, l'incidentalità - conclude l'ad - è fisiologica. Il resto è strumentalizzazione e mancanza di rispetto». Ancora ricoverato per approfondimenti sanitari il conducente che si è schiantato contro il pilastro sabato. «È una brava persona - dice Fiorese - Se dovesse avere problemi siamo pronti a ricollocarlo con altre mansioni».