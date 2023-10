Si staccano calcinacci dal cavalcavia di via Miranese: vigili del fuoco al lavoro nella notte

Concluso nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 3, il lavoro dei vigili del fuoco sul cavalcavia ferroviario di via Miranese, a Mestre, dopo la segnalazione e l’intervento iniziato nel pomeriggio per rimuovere le parti d'intonaco pericolante. Interrotta la circolazione dei treni e la corrente, le squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala hanno effettuato l’intervento per mettere in sicurezza l’area.

L'allerta è scattata poco dopo le 14.30 sabato con la chiamata al 115 per un deterioramento alla struttura che appariva dalla caduta di calcinacci dal manufatto. I pompieri intervenuti anche con il funzionario di guardia hanno riscontrato varie parti di intonaco ammalorato a rischio di distacco con caduta sui binari ferroviari o sui convogli in transito. In accordo con la Rete ferroviaria italiana e la polfer, gli operatori hanno agito sulla parte pericolante più esterna ai binari dove non era previsto nessun treno di passaggio, rimuovendo alcune malte. L’intervento sulle altri parti è stato fatto nella notte dai vigili del fuoco, quando la circolazione dei treni è terminata ed è stata interrotta la corrente in modo da poter lavorare in sicurezza dal cestello dell’autoscala.