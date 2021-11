Calci e pugni alla polizia, poi scappa arrampicandosi sul filo spinato: arrestato

Quando gli agenti della polizia ferroviaria gli si sono avvicinati per un controllo di rito, ha cercato di scappare cominciando a sferrare calci e pugni. Il protagonista, un 34enne con precedenti penali, era stato fermato durante un servizio di perlustrazione nel sottopasso ferroviario della stazione di Mestre.

L'uomo, non soddisfatto di aver fatto "volare le mani", si è divincolato dalla presa degli agenti, e ha cercato di guadagnarsi la fuga arrampicandosi su una recinzione metallica con filo spinato. È stato necessario l'intervento di una volante di supporto per neutralizzarlo e stringergli le manette ai polsi. Arrestato, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione dopo il processo per direttissima. Due agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso a seguito dell'aggressione.