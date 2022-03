Un bando per l'insediamento di start up nel distretto M9

M9, Fondazione di Venezia e Confindustria lanciano una call per l'insediamento di startup, imprese e gruppi di ricerca negli spazi del chiostro del complesso museale, in via Poerio a Mestre. Le nuove realtà sono invitate a partecipare all’ecosistema di Bio4Dreams, l'incubatore di imprese in fase di avvio nell'ambito del chiostro (che prende il nome di Hive, alverare).

Il bando mette in palio dieci postazioni di lavoro multifunzionali a titolo gratuito per 12 mesi negli spazi di Hive, abbinate alla sottoscrizione di una membership annuale a tariffa agevolata per accedere ai servizi di Bio4Dreams. L'invito è rivolto a startupper e imprenditori «con progetti ad alto potenziale nel settore delle tecnologie per la salute». È possibile fare domanda fino al 30 aprile 2022 tramite il modulo al link https://hive-m9.bio4dreams.com/call-bee-innovation/.

Nel dettaglio, possono partecipare startup e Pmi innovative, spin-off, team o gruppi di ricerca (che stiano sviluppando progetti di innovazione e che intendano costituirsi come startup entro i prossimi mesi) attinenti agli ambiti delle life sciences (biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, diagnostica, e-health, healthcare) e della digital health tech (piattaforme, tecnologie e soluzioni digitali basate su AI, Big data, Data analysis, IoT, sensoristica, eccetera, applicate in ambiti appartenenti o sinergici alle life sciences). I progetti saranno valutati da uno comitato di esperti.