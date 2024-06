Cambiano i posteggi del mercato in Parco Ponci

«Miglioriamo la viabilità e otteniamo un’area più omogena per le attività». La giunta su proposta dell’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, ha approvato la delibera per la ricollocazione dei posteggi all’interno dell’area del mercato settimanale di Parco Ponci nelle giornate di mercoledi e venerdi.

La delibera prevede lo spostamento dei posteggi del mercato bisettimanale di Parco Ponci da via Giardino a via San Pio X. Uno spostamento ai fini di ottimizzare e razionalizzare l’area mercatale. Con la modifica vengono messi a disposizione nelle giornate di mercato 40 posteggi in via Giardino. Il primo tratto della via, infatti, è interessato da particolare affollamento di auto e pedoni, aggravato nei giorni di mercato per la presenza della scuola primaria Vecellio.

Una criticità evidente soprattutto durante l’anno scolastico e che si estende nell’area di piazzale Cialdini, con la sosta temporanea di auto - all’inizio dell’area di mercato in via Giardino - da parte di coloro che accompagnano i ragazzi a scuola. «Sono contento del risultato raggiunto - commenta l’assessore Costalonga - Con questa delibera, frutto di un lungo lavoro di sinergia tra uffici del Commercio, polizia locale e associazioni di categoria, abbiamo ottenuto una ottimizzazione della viabilità stradale, liberando il tratto adiacente la scuola Vecellio e creando una quarantina di nuovi posteggi auto, rispondendo inoltre alle richieste degli ambulanti, con una distribuzione più omogenea e continuativa del mercato».

C'è più sicurezza. «In caso di situazioni emergenziali - prosegue l'assessore - la nuova disposizione è più agevole e per questo va un ringraziamento ai vigili del fuoco che ci hanno aiutato nel trovare le soluzioni, riducendo i disagi dei residenti». Al via la sorveglianza video con l'attivazione dei sistemi per la sicurezza nei luoghi interessati. «Questa delibera rappresenta la prima tappa del percorso di riorganizzazione dei mercati settimanali di Mestre - annuncia l'assessore - anche alla luce dei prossimi interventi di riqualificazione urbana che coinvolgeranno l'area».