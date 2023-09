Domenica 1 ottobre si corre la Maratonella di Campalto

Torna domenica primo ottobre l’attesa Maratonella di Campalto, un appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico veneziano, che quest’anno giunge alla 13esima edizione. L’evento, che è organizzato dalla Maratonella Asd, gode del patrocinio tra gli altri del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia, della Municipalità di Favaro Veneto e del Comitato Regionale Veneto del Coni e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

È chiamata “la corsa dei 3 parchi, 3 ponti, 3 boschi e 3 forti” e infatti il percorso pianeggiante su cui si snoda, con arrivo e partenza a Campalto, tocca i tre parchi San Giuliano, Albanese e Chiarin, i tre boschi Zaher, Ottolenghi e Osellino, attraverso i tre ponti Passo Campalto, Europa (San Giuliano) e Marzenego e conducendo nei pressi dei tre forti Manin, Carpenedo e Cosenz. Anche quest’anno, le opzioni a disposizione dei podisti sono diverse, a partire dalla corsa agonistica da 30 chilometri fino alle altre tre corse ludico motorie da 15, 10 e 6 chilometri, per concludere con il percorso di 11 chilometri dedicato al nordic walking. Tutte le corse partiranno domenica 1 ottobre da Via Orlanda, scaglionate nel tempo. Si comincia alle 9.30 con la Maratonella da 30 chilometri, seguita alle 9.35 da quella da 10 chilometri e alle 9.40 da quella dedicata al nordic walking. Alle 9.45 parte invece la corsa da 6 chilometri e infine la mattinata si conclude alle 10 con la partenza della 15 chilometri.

Il carattere inclusivo segna anche questa edizione della Maratonella che con il percorso da 6 chilometri, la cosiddetta Family Fun, dà la possibilità anche alle famiglie, ai bambini e in generale alle persone meno allenate di mettersi in gioco e di fare sport. La corsa è aperta anche a persone con disabilità, a tal riguardo gli organizzatori stanno svolgendo gli opportuni accertamenti per garantire a tutti la piena accessibilità del percorso. Confermato il tradizionale Villaggio Maratonella, con una sempre più numerosa partecipazione di espositori. Questa edizione si arricchisce della presenza di uno stand che darà la possibilità a una decina di donne di effettuare una visita senologica di controllo all’interno del camper predisposto per la prevenzione del tumore al seno. Tra le novità di questa edizione, si annovera il premio in denaro previsto per i primi tre classificati della 30 chilometri.