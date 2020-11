Annullata una maxi-bolletta da 16mila euro a un pensionato non autosufficiente

Oltre sessanta fatture di luce e gas per un importo di circa 16mila euro. R.F., 62enne pensionato di Campalto attualmente ospite di una residenza per persone non autosufficienti, e la figlia, che ha seguito la vicenda in prima persona, possono tirare un sospiro di sollievo. La maxi-bolletta presentata qualche settimana fa da un recupero crediti e riferite a un alloggio di via del Cortivo, è infatti stata completamente cancellata grazie alla collaborazione fra l’ufficio legale dell’Adico ed il fornitore di energia, che ha accolto le richieste dell’associazione.

È stato riconosciuto che gran parte delle fatture, per una somma di 11mila euro, è prescritta, mentre l’altra parte non è dovuta visto che le pretese si riferiscono a un periodo in cui l’uomo non era più in quella casa. «Lo riteniamo un risultato straordinario - afferma Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - anche perché dimostra come la nostra attività nel corso degli anni abbia creato canali di comunicazione con i principali fornitori ai quali, diciamo la verità, non abbiamo mai fatto alcuno sconto».

L’annullamento delle fatture è un’ottima notizia vista la difficile situazione del pensionato. L’uomo, affetto da una malattia degenerativa che l’ha ora costretto alla non autosufficienza, dieci anni fa era salito suo malgrado alla ribalta della cronaca perché, tornato nella sua casa Ater di via del Cortivo a Campalto, aveva trovato la porta sigillata a causa di uno sfratto per morosità.