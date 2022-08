Abbraccia un anziano per rubargli il portafoglio. «Ennesimo episodio in poche settimane»

Un anziano avvicinato da una donna giovane, sui trent'anni, che avrebbe cercato di sfilargli il portafoglio: è l'episodio riportato da una residente di Campalto, che ha assistito personalmente ad un tentativo di furto ai danni del padre. Tentativo sventato solo grazie alla prontezza di riflessi della vittima, un uomo di 76 anni. La vicenda risale alla mattina di sabato e, secondo i residenti, sarebbe l'ennesima di una serie iniziata diverse settimane fa. Probabilmente gli autori sono sempre gli stessi, ovvero due ragazze più un complice che le aspetta a bordo di una macchina.

«Mio padre era uscito verso le 10 per buttare la spazzatura - racconta la signora Ileana - Tornando indietro è stato avvicinato da una ragazza di bell'aspetto che l'ha circuito, facendo finta di conoscerlo. Gli si è rivolto con la classica frase: "Ciao, da quanto tempo, mi riconosci?". Poi lo ha abbracciato e ha provato a prendergli il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni. Fortunatamente lui è scaltro, ha reagito e le ha bloccato il braccio. Lei si è liberata dalla presa ed è salita nell'auto del complice, una Seat Ibiza grigio scuro guidata da un uomo sui 35-40 anni che l’aspettava con il motore acceso».

Ileana ha visto tutto dalla finestra di casa e ha subito chiamato la polizia e i carabinieri. Le pattuglie sono arrivate in breve tempo, tanto che sarebbero riuscite a intercettare e inseguire la vettura per un certo tratto, ma alla fine i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. «Voglio segnalare questi episodi - conclude Ileana - perché stanno succedendo sempre più spesso nelle zone di Campalto e Favaro, da almeno 3 o 4 settimane. A un altro mio conoscente hanno cercato di togliere una collana d'oro che portava al collo. Speriamo in questo modo almeno di mettere in guardia le persone più anziane».