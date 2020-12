Violenza sessuale di gruppo a Campalto: 29enne in carcere

Sulla sue spalle pendeva un ordine di carcerazione per il reato in concorso di violenza sessuale di gruppo. L'uomo, un 29enne, è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Vicenza, e portato in carcere: la Corte d'appello di Venezia lo aveva infatti condannato a 4 anni e 1 mese di reclusione per un episodio risalente al 25 agosto 2015 e verificatosi a Campalto.

L'episodio

Nella circostanza, tre persone in tutto avrebbero aggredito una donna che conoscevano di vista. La vittima aveva raccontato di essere stata avvicinata dal gruppo mentre rientrava in casa; lei si sarebbe quindi rifiutata di avere un rapporto sessuale e da lì si sarebbe scatenata l'inaspettata aggressione. A salvare la donna sarebbero state le sue urla, avvertite da alcuni parenti, che senza perdere tempo sarebbero accorsi sul luogo del tentato stupro, mettendo in fuga i tre aggressori.