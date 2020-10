Ladro preso per la terza volta in due settimane e portato in carcere

Un ventisettenne è stato portato in carcere nella giornata di ieri dopo essere stato visto aggirarsi con atteggiamento furtivo tra le auto parcheggiate nell'area degli ostelli di via Ca’ Marcello, a Mestre.

Gli agenti delle volanti lo hanno bloccato e portato in questura per l'identificazione, scoprendo che il ragazzo, R.A., di cittadinanza marocchina, ha diversi precedenti (furto, porto di armi, rapina, resistenza, vilipendio) e soprattutto che era già stato arrestato due volte nelle ultime due settimane: il 5 ottobre per tentato furto aggravato in concorso ai danni di una pizzeria di Mestre e il 9 ottobre per rapina impropria in un supermercato di Marghera.

In seguito ai due arresti, il giudice aveva disposto nei suoi confronti le misure del divieto di dimora in provincia e dell’obbligo di firma. Visto che il giovane ha continuato a delinquere, il tribunale ne ha disposto la custodia in carcere.